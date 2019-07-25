Эксперт СПЧ подтвердил: до Башкирии дошел смог от сибирских пожаров

Сегодня, 25 июля, эксперт Совета при президенте России по гражданскому обществу и правам человека Григорий Куксин высказал свое мнение о происхождении смога, который наблюдают с утра жители многих городов республики. Ответ свой он опубликовал в рамках обсуждения данной темы в группе «Сибай, дыши!».

- К сожалению, до вас тоже дошел шлейф дыма от сибирских пожаров в так называемых зонах контроля (там, где пожары решили не тушить и они разгорелись), - объяснил Григорий Куксин.

По его словам, убедиться в этом можно посредством снимков из космоса. При этом, по мнению эксперта, такое положение дел не позволяет забыть про местные источники загрязнения воздуха - карьер и промышленные предприятия. По словам Григория Куксина, частицы дыма сорбируют на себе другие опасные вещества.

Эксперт рекомендовал жителям Сибая меньше бывать на улице, увлажнять воздух, больше пить.

Примечательно, что ранее синоптики Башгидромета отрицали вероятность влияния сибирских пожаров на погодную ситуацию в Башкирии.