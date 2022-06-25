В Башкирии 14-летняя девочка попала под поезд

В Башкирии 14-летняя девочка попала под поезд
В Башкирии 14-летняя девочка попала под поезд
Сегодня, 17:12ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Трагедия произошла накануне 24 июня в Янаульском районе Башкирии.

В Янаульском районе Башкирии 14-летняя девочка скончалась на железной дороге. Вечером 24 июня подросток попала под грузовой поезд. Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Согласно предварительной информации, первую помощь девочке пытались оказать медики, однако травмы были несовместимы с жизнью. Смерть 14-летнего ребенка констатировал фельдшер еще до прибытия машины «скорой».

Отмечается, что в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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