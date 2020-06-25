В Уфе автомобиль упал с обрыва в реку
Сегодня, 09:05ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Управление гражданской защиты
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Уфимские спасатели сообщили подробности инцидента, который произошел 24 июня.
Управление по гражданской защите передает о падении автомобиля в реку. По информации спасателей, вчера, около 20:30 информация об этом поступила к ним в информационный центр.
Очевидцы произошедшего сообщили, что ДТП было на Прибрежной, 32 в микрорайоне Шашка. Там с обрыва прямо в Уфимку упал Фольксваген. Внутри машины находились два человека.
По предоставленной информации, в инциденте никто не пострадал. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.
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