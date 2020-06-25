В Уфе автомобиль упал с обрыва в реку

Управление по гражданской защите передает о падении автомобиля в реку. По информации спасателей, вчера, около 20:30 информация об этом поступила к ним в информационный центр.

Очевидцы произошедшего сообщили, что ДТП было на Прибрежной, 32 в микрорайоне Шашка. Там с обрыва прямо в Уфимку упал Фольксваген. Внутри машины находились два человека.