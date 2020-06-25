В Башкирии в ДТП погибли три человека из одной машины
Сегодня, 16:38ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МВД по Башкирии, ГИБДД по Башкирии
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В региональной госавтоинспекции сообщили первые детали происшествия.
По информации ГИБДД по Башкирии, сегодня, 25 июня, произошло серьезное ДТП, которое унесли жизни троих людей. В Благоварском районе столкнулись грузовая и легковая машины.
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Предварительно известно, что авария произошла на 1381 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск между «Газелью» и ВАЗ-2109. Сообщается, что на месте происшествия обнаружили троих погибших, все они находились в одном автомобиле.
По данным инспекторов, погибло двое мужчин и одна женщина. На месте работают сотрудники экстренных служб, детали произошедшего уточняются.
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