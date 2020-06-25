В Башкирии в ДТП погибли три человека из одной машины

По информации ГИБДД по Башкирии, сегодня, 25 июня, произошло серьезное ДТП, которое унесли жизни троих людей. В Благоварском районе столкнулись грузовая и легковая машины.

Предварительно известно, что авария произошла на 1381 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск между «Газелью» и ВАЗ-2109. Сообщается, что на месте происшествия обнаружили троих погибших, все они находились в одном автомобиле.