В Башкирии обварился в кипятке и умер в мучениях 2-летний мальчик
Сегодня, 18:03ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Следственный комитет начал расследование произошедшего, инициирована доследственная проверка.
По информации пресс-службы Следственного комитета по Башкирии, в Илишевском районе произошла жуткая гибель 2-летнего ребенка. Мальчик погиб в собственном доме 24 июня.
Предварительно известно, что в тот день он был под присмотром мамы и бабушки. Когда взрослые отвлеклись, ребенок пробрался на кухню, подошел к газовой плите и начал стучать дверцей духового шкафа. В этот момент на плите находился чайник с кипятком, который опрокинулся на ребенка.
Мальчика госпитализировали в местную больницу с ожогами на 50% тела. Спасти ребенка, несмотря на всю оказанную помощь, не удалось. Чтобы установить причины смерти, ему назначена судебно-медицинская экспертиза.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей