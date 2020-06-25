Следователи Башкирии сообщили подробности гибели 10-летнего мальчика

В башкирском управлении Следственного комитета сообщили, что в Туймазинском районе началось расследование гибели 10-летнего ребенка, которая произошла 23 июня.

По предварительной информации, мальчик в тот день решил пойти со своим другом на водохранилище, никого об этом не предупредив. Мальчики отплыли далеко от берега на надувном круге, круг внезапно перевернулся и, не умеющий плавать ребенок, начал тонуть. Друг пытался помочь ребенку, но ему не удалось это сделать из-за нехватки сил.

Происходящее видели сидевшие на берегу местные жители, но к месте трагедии им доплыть вовремя не удалось, ребенок ушел под воду. Тело погибшего извлекли в тот же день, сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.