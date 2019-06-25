Вдовы погибших на «Уфанефтехиме» попросили перенести дело в другой регион из-за судьи

Женщины пожаловались в Квалификационную коллегию судей республики на заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда Уфы Вадима Таяновича, который рассматривает уголовное дело в отношении предполагаемых виновников аварии. Дамы просят провести в отношении судьи служебную проверку, так как считают его пристрастным и нарушающим права участников процесса, в том числе потерпевшей стороны, а кроме того просят передать рассмотрение дела в суд другого субъекта РФ.

По информации женщин, судья отказался перенести заседание из-за занятости адвокатов у двух подсудимых и обязал их за два часа найти замену. Таким образом был нарушен закон, дающий обвиняемым право найти замену защитнику в течение пяти дней. В заявлении указано, что из-за поиска адвокатов заседание началось только по окончании рабочего дня.

Ранее участники судебного процесса по делу о взрыве на «Уфанефтехиме» уже жаловались на то, что судья приступил к рассмотрению материалов всего через пять дней после их поступления.

Потерпевшие и подсудимые уверены, что следствие решило привлечь к ответственности за взрыв на «Уфанефтехиме» «стрелочников», чтобы не устанавливать вины менеджмента предприятия и его головной компании «Башнефть».

Напомним, ЧП случилось в ночь на 16 июля 2016 года на установке гидрокрекинга на производственной площадке предприятия «Башнефть-Уфанефтехим». Специальная комиссия первоначально пришла к выводу, что взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах. Однако позднее все чаще звучало иное мнение — о том, что воспламенение газовоздушной смеси с разгерметизацией продуктопровода, разливом нефтепродуктов, повлекшие сильный пожар на площади около 300 кв.метров, явились следствием износа технологического оборудования.