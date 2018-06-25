В Башкирии продавали продукцию, зараженную птичьим гриппом
Сегодня, 17:33ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Сейчас всю выявленную продукцию опечатывают и изолируют.
На двух производственных площадках ООО «ПензаМолИнвест» и АО «Птицефабрика «Васильевская», были выявлены факты поступления птицеводческой продукции с вирусом птичьего гриппа типа А подтипа Н5 на территорию Республики Башкортостан, сообщили в пресс-службе управления ветеринарии республики.
Для подтверждения результатов материалы исследования направлены ФГБУ «ВНИИЗЖ» города Владимир.
Сейчас устанавливаются хозяйственные связи и места реализации птицеводческой продукции с момента предположительного возникновения инфекции. Всю выявленную продукцию, которая находится на предприятиях и в торговых сетях, опечатывают и изолируют.
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