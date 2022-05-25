Застройщиков отправили за решетку: суд рассмотрел дело о «Цветах Башкирии»

Застройщиков отправили за решетку: суд рассмотрел дело о «Цветах Башкирии»
Застройщиков отправили за решетку: суд рассмотрел дело о «Цветах Башкирии»
Вчера, 15:41ПроисшествияНаталья БалыковаФото: Фонд развития территорий
Руководители фирм, обещавших построить жилье в поселке под Уфой, получили от 10 до 12 лет общего режима, сообщила прокуратура Башкирии.

Кировский суд Уфы в среду, 25 мая, вынес вердикт по делу о хищении 355 млн рублей у дольщиков комплекса в поселке Цветы Башкирии. На скамье подсудимых оказались директор застройщика ООО «Башстройкомплект» Руслан Андреев и председатель правления жилищно-строительного кооператива Андрей Абызов. Им инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд, изучив материалы дела, установил, что обвиняемые в 2011–2018 годах заключили договоры с 185 гражданами и юрлицами. Своим клиентам они обещали построить дома в Калининском районе и в поселке Цветы Башкирии в Кировском районе Уфы, однако лишь создавали видимость серьезности своих намерений.

По версии следствия, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. 250 млн рублей сообщники похитили под предлогом строительства многоквартирного дома на бульваре Баландина и четырех малоэтажных жилых домов в поселке Цветы Башкирия. Еще более 105 млн рублей похитил Андрей Абызов, обещавший дольщикам построить четыре малоэтажных дома в том же поселке.

Средства пострадавшим инвестором подсудимые так и не вернули, свою вину не признали. На фигурантов уголовного дела надели наручники и взяли под стражу в зале суда.

В декабре дольщики этого поселка записали видеообращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, потребовав обратить внимание на их проблему. По их словам, первые собственники должны были въехать в свои квартиры еще в 2014 году.

Из-за затянувшейся процедуры банкротства застройщика работы на объектах были остановлены. Ранее в Минстрое сообщали, что права дольщиков ЖК «Цветы Башкирии» будут восстанавливать в рамках масштабного инвестпроекта.

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