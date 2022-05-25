Застройщиков отправили за решетку: суд рассмотрел дело о «Цветах Башкирии»

По версии следствия, преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения. 250 млн рублей сообщники похитили под предлогом строительства многоквартирного дома на бульваре Баландина и четырех малоэтажных жилых домов в поселке Цветы Башкирия. Еще более 105 млн рублей похитил Андрей Абызов, обещавший дольщикам построить четыре малоэтажных дома в том же поселке.