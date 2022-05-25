В Туймазах свора бродячих собак набросилась на припаркованные автомобили

На кадрах оттуда видно, как несколько собак царапают автомобили своими когтями, некоторые животные попытались взобраться на капот припаркованных во дворе авто. Так, одному из псов удалось взобраться едва ли не на крышу автомобиля, однако ему все же не дала этого сделать скользкая металлическая поверхность — после неудачной попытки пес с характерным звуком упал на землю.