В Туймазах свора бродячих собак набросилась на припаркованные автомобили

Свора бродячих собак набросилась на автомобили в одном из дворов жилого дома в Туймазах. Инцидент попал в поле зрения камер наружного наблюдения.
На кадрах оттуда видно, как несколько собак царапают автомобили своими когтями, некоторые животные попытались взобраться на капот припаркованных во дворе авто. Так, одному из псов удалось взобраться едва ли не на крышу автомобиля, однако ему все же не дала этого сделать скользкая металлическая поверхность — после неудачной попытки пес с характерным звуком упал на землю.
Напомним, в январе этого года резонансный случай с нападением животных произошел в башкирской столице. Тогда стая из девяти собак буквально набросилась на ребенка, помочь отбиться от разъяренных животных мальчику помог дворник.
Также ранее в УГЗ Уфы рассказали о том, что делать при нападении собак. О том, что может привлечь внимание бездомной собаки, а также о том, как избежать нападения, можно прочитать здесь.