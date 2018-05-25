В Уфе коллекторскую контору оштрафовали на 200 тысяч рублей

Коллекторскую фирму ООО «Инкас Коллект» оштрафовали на 200 тысяч рублей за незаконную деятельность по факту просроченной уфимцем задолженности, сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Организация не была включена в государственный реестр юридических лиц и осуществляла свою деятельность через представителя, требуя у гражданина оплатить задолженность по займу в четыре тысячи рублей.

Напомним, что с 1 января 2017 года все организации, занимающиеся взысканием долгов с граждан обязаны состоять в госреестре. С начала 2018 года в службу судебных приставов поступило 124 обращения граждан с жалобами на неправомерные действия коллекторов. В результате было возбуждено 16 административных дел и в 12 случаях выписан штраф в размере от 5 до 200 тысяч рублей.