МЧС Башкирии предупредил об опасном гидрометеорологическом явлении

Как сообщает ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Башкирии с 20.00 часов сегодняшнего дня до 20.00 часов завтрашнего дня в республике ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью по югу до умеренных. Особенно стоит остерегаться непогоды зауральским районам, где дождь станет сильным. Ветер северный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2,+7°, в отдельных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°, днем 9-14°, по югу до 19°.

На автодорогах ночью и утром дымка, видимость 1-2км.

В Уфе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3,+5°, днем 13-15°.

28 мая будут небольшие прояснения, небольшие дожди, местами до умеренных, ночью по югу без осадков, в отдельных районах грозы. Ветер западный с переходом на северный 8-13 м/с, порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем 12-17°.

МЧС также предупреждает, что по республике усилится пожароопасность до 3-4 класса, а в Хайбуллинском районе до 5 класса.