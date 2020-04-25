В Башкирии в Сибае спасатели предотвратили падение мужчины с балкона
25 апреля, 13:54ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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По предварительным данным, мужчина был изрядно пьян.
Накануне, 24 апреля. серьезный инцидент произошел в Сибае. подробности сообщили в пресс-службе Госкомитета республики по ЧС.
По уточненной информации, 39-летний нетрезвый мужчина перелез через перила балкона пятого этажа и повис на руках.
Очевидцы вызвали полицию, медиков и спасателей.
Сотрудники аварийно-спасательной службы открыли дверь и, проникнув таким способом в квартиру, успели-таки спасти висевшего на перилах балкона горожанина.
Обстоятельства происшедшего уточняются.
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