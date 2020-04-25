Непогода в Уфе: снесло и крышу, и деревья, и рекламные щиты

Сегодня, 25 апреля, в Уфе сильнейший ветер натворил немало бед. Подробности сообщили в пресс-службе столичного управления гражданской защиты.

Непогода затронула Демский, Кировский, Ленинский, Октябрьский и Советский районы столицы. В информационно-диспетчерский центр поступило более 20 сообщений о падении либо об угрозе падения деревьев, частей кровли и других конструкций.

Так, в Демском и Ленинском районах упавшие деревья повредили два автомобиля.

Рекламный щит, сорванный ветром в поселке Нагаево, рухнул на три автомобиля.

От падения шифера пострадала припаркованная машина на улице 50 СССР.

В Кировском районе Уфы ветер повредил крышу спортзала школы №18. А с крыши Российского экономического университета имени Плеханов порывами ветра также снесло профнастил.

В Октябрьском районе без электроэнергии остались 160 жилых домов в частном секторе в поселке Нагаево.