В Башкирии мужчина поджег «BMW» из-за вражды с его владельцем

В Салавате на улице Горького загорелся автомобиль «BMW», которым по доверенности управлял 33-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Через несколько дней после случившегося полицейские отыскали подозреваемого по следам поджога, оставленным у автомобиля и записи с видеокамеры. Предположительно, поджог совершил неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний местный житель.

Подозреваемый дал признательные показания – причиной поджога стали сложившиеся неприязненные отношения между ним и потерпевшим.