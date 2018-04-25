В Башкирии мужчина поджег «BMW» из-за вражды с его владельцем
Сегодня, 15:02ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
В Салавате на улице Горького загорелся автомобиль «BMW», которым по доверенности управлял 33-летний местный житель, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Через несколько дней после случившегося полицейские отыскали подозреваемого по следам поджога, оставленным у автомобиля и записи с видеокамеры. Предположительно, поджог совершил неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений 44-летний местный житель.
Подозреваемый дал признательные показания – причиной поджога стали сложившиеся неприязненные отношения между ним и потерпевшим.
Поджигателю грозит срок лишения свободы до пяти лет. Также ему придется возместить материальный ущерб, причиненный потерпевшему.
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