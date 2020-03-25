Волна цунами в Северо-Курильске достигла 50 сантиметров

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В Северо-Курильске высота волны, образовавшаяся в результате цунами после землетрясения, достигла 50 сантиметров.
Об этом сообщили в главке МЧС России по Сахалинской области, информирует газета «Известия».
Отмечается, что волна дошла до берегов города в 15 часов 15 минут по местному времени. Разрушений и пострадавших нет.
При этом в МЧС не рекомендовали эвакуированным жителям прибрежной зоны сразу возвращаться в свои дома, потому что цунами могло повториться. Им сообщалось, что отмена тревоги возможна лишь после начала отлива.
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