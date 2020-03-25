Волна цунами в Северо-Курильске достигла 50 сантиметров

Об этом сообщили в главке МЧС России по Сахалинской области, информирует газета «Известия» .

Отмечается, что волна дошла до берегов города в 15 часов 15 минут по местному времени. Разрушений и пострадавших нет.

При этом в МЧС не рекомендовали эвакуированным жителям прибрежной зоны сразу возвращаться в свои дома, потому что цунами могло повториться. Им сообщалось, что отмена тревоги возможна лишь после начала отлива.