В Уфе пьяный отец с двумя детьми 6 и 7 лет пострадал в аварии
25 марта, 13:29ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Мужчина столкнулся с грузовым автомобилем и попал вместе с детьми в больницу.
В ГИБДД региона сообщили, что в Уфе произошло столкновение между автоцистерной КамАЗ и легковым автомобилем Chevrolet Niva. Авария произошла на улице Энергетиков в Орджоникидзевском районе.
Примечательно, что за рулем легкового автомобиля находился 37-летний мужчина в пьяном состоянии. Ехал житель Уфы не один, а с двумя сыновьями 6 и 7 лет.
В ДТП, по данным ГИБДД, пострадали все трое. Полиция в настоящий момент устанавливает детали произошедшего.
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