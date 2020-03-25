В Уфе пьяный отец с двумя детьми 6 и 7 лет пострадал в аварии

В ГИБДД региона сообщили, что в Уфе произошло столкновение между автоцистерной КамАЗ и легковым автомобилем Chevrolet Niva. Авария произошла на улице Энергетиков в Орджоникидзевском районе.

Примечательно, что за рулем легкового автомобиля находился 37-летний мужчина в пьяном состоянии. Ехал житель Уфы не один, а с двумя сыновьями 6 и 7 лет.