В Северо-Курильске произошло сильное цунами

25 марта в 05:49 по московскому времени примерно в 200 километрах от города Северо-Курильск произошло землетрясение магнитудой 7,2. Вслед за этим на побережье пришла волна-цунами, высотой примерно в 50 сантиметров.

Отмечается, что из зоны порта Северо-Курильска были эвакуированы порядка 400 человек. На данный момент нет сообщений о разрушениях и жертвах, но людям, находящимся в безопасных (возвышенных) местах предписано оставаться там, пишет rns.online.