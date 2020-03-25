В Иркутской области были осуждены два «телефонных террориста»
25 марта, 22:40ПроисшествияФото: pixabay.com
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Двое мужчин из Братска были привлечены к уголовной ответственности за ложные сообщения о минировании. Суд приговорил одного из злоумышленников к четырем годам колонии, а другому дал 3,5 года условно.
В апреле прошлого года житель Братска позвонил в полицию и рассказал о том, что торговый центр в городе металлургов заминирован. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма мужчина был приговорен к четырем годам колонии. Он объяснил поступок тем, что не хотел отпускать на работу в торговый центр свою сожительницу. Об этом пишет fedpress.ru.
Другой житель Братска в 2018 году зашел на сайт ФСБ и оставил ложное сообщение о том, что в Иркутске заминирована почта. За свое правонарушение 53-летний мужчина получил 3,5 года условно.
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