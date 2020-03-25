В Иркутской области были осуждены два «телефонных террориста»

В апреле прошлого года житель Братска позвонил в полицию и рассказал о том, что торговый центр в городе металлургов заминирован. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма мужчина был приговорен к четырем годам колонии. Он объяснил поступок тем, что не хотел отпускать на работу в торговый центр свою сожительницу. Об этом пишет fedpress.ru.