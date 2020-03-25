В Башкирии в страшном пожаре погибла 66-летняя женщина

В ведомстве сообщили, что возгорание началось в жилом доме в селе Улькунды Дуванского района вчера, 24 марта.

В результате пожара, по данным ведомства, погибла 66-летняя женщина. Известно, что причинами пожара стало нарушение правил безопасности при использовании электричества.

В ведомстве в связи со случившимся обратили внимание на, как важно не пренебрегать правилами пожарной безопасности при работе с приборами и электричеством.