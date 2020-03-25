В Башкирии в страшном пожаре погибла 66-летняя женщина
25 марта, 17:13ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Госкомитет по чрезвычайным ситуациям сообщил причины произошедшего.
В ведомстве сообщили, что возгорание началось в жилом доме в селе Улькунды Дуванского района вчера, 24 марта.
В результате пожара, по данным ведомства, погибла 66-летняя женщина. Известно, что причинами пожара стало нарушение правил безопасности при использовании электричества.
В ведомстве в связи со случившимся обратили внимание на, как важно не пренебрегать правилами пожарной безопасности при работе с приборами и электричеством.
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