В Башкирии был сбит насмерть 58-летний мужчина
25 марта, 11:42ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД РБ
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Мужчина скончался до приезда медиков.
В республиканском ГИБДД сообщили, что в Ишимбае был сбит мужчина. По данным ГИБДД, мужчина предположительно переходил проезжую часть в неустановленном месте.
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Фото: ГИБДД РБ
В пресс-службе ведомства сообщают, что сбил его 33-летний местный житель за рулем автомобиля Audi А3 на улице Губкина. В результате происшествия сбитый скончался сразу же на месте, не дождавшись приезда медиков.
Пока что детали ДТП не приводятся, в настоящий момент полиция только устанавливает обстоятельства произошедшего.
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