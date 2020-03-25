В Башкирии был сбит насмерть 58-летний мужчина

В республиканском ГИБДД сообщили, что в Ишимбае был сбит мужчина. По данным ГИБДД, мужчина предположительно переходил проезжую часть в неустановленном месте.

Фото: ГИБДД РБ

В пресс-службе ведомства сообщают, что сбил его 33-летний местный житель за рулем автомобиля Audi А3 на улице Губкина. В результате происшествия сбитый скончался сразу же на месте, не дождавшись приезда медиков.