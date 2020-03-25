Уроженку Башкирии в Сочи в пьянке зарезала любовница: в этот же день умер ее отец

Как сообщили в следственном комитете Краснодарского края, трагедия произошла в ночь на 20 марта в одной из квартир жилого дома по ул. Лизы Чайкиной. 24-летняя Марина А. проводила время в компании вместе со своей возлюбленной – 28-летней уроженкой Абзелиловского района Башкирии Эльвирой С.

Пьяная компания засиделась до утра и на момент, когда все гости уснули, девушки беседовали на кухне. В какой-то момент завязался конфликт, в ходе которого сочинка ударила ножом свою подругу. От полученной травмы Эльвира скончалась на месте, так и не приходя в себя.

Осознав содеянное, Марина позвонила хозяину квартиры и сообщила все, как есть. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Сочинке, которая, к слову, имеет малолетнего сына, грозит тюрьма. Ей предъявлено обвинение в убийстве по ч.1 ст.105 УК РФ. В настоящее время молодая мама-убийца заключена под стражу, а на днях она приняла участие в следственном эксперименте, в ходе которого подробно рассказала, как и чем убивала свою любимую.

Известно также, что по трагической случайности, в этот же день после осложнений в связи с тяжелой операции умер отец Эльвиры – у себя на родине, в Абзелиловском районе. Похороны пройдут в один день, завтра, 26 марта. Безутешная мать отправляется сегодняшним рейсом из Сочи в Уфу. Известно, что у нее осталась еще одна дочь.

На перевоз тела Эльвиры из Сочи в Уфу, а далее в Белорецк и родное село, ушло более 80 тысяч рублей – все средства удалось собрать буквально за вечер усилиями представителей башкирского землячества в Сочи.

Примечательно, что пара никак не скрывала свои отношения, несмотря на то, что регулярно сталкивалась с критикой и травлей в свой адрес. Известно, что Эльвира, покинув родные места, отправилась в Сочи в поисках заработка, где и познакомилась с Мариной. На всех фотографиях в социальных сетях девушки изображены вместе.

Пара всегда и везде была вместе. Фото: vk.com

Несмотря на случившееся, Марина не может до конца поверить в случившееся. На страничке в социальной сети можно встретить ее комментарии к трагедии и содеянному:

Эльвира С. Фото: vk.com