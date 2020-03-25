Следком Башкирии сообщил подробности обнаружения тела мужчины в Уфе
25 марта, 17:26ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Погибшего обнаружили вчера, 24 марта, около торгового центра.
Следком Башкирии уточняет, что труп мужчины был обнаружен 23 марта на территории строящегося дома. На теле были множественные следы насильственной смерти, следователям удалось выяснить, что к гибели погибшего причастен 23-летний парень без определенного места жительства.
По версии следствия, на территории стройки потерпевший и нападавший выпивали 22 марта. Между ними во время распития произошел конфликт, который перерос в драку. От множественных повреждений погибший скончался на месте.
Медиакорсеть передавала, что на теле погибшего были обнаружены множественные повреждения: сломанные ребра, ссадины и кровоподтеки. На момент смерти погибшему было 32 года, она также не имел определенного места жительства.
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