Следком Башкирии сообщил подробности обнаружения тела мужчины в Уфе

Следком Башкирии уточняет, что труп мужчины был обнаружен 23 марта на территории строящегося дома. На теле были множественные следы насильственной смерти, следователям удалось выяснить, что к гибели погибшего причастен 23-летний парень без определенного места жительства.

По версии следствия, на территории стройки потерпевший и нападавший выпивали 22 марта. Между ними во время распития произошел конфликт, который перерос в драку. От множественных повреждений погибший скончался на месте.