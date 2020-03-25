Глава ДУМ Башкирии отрицает причастность убитого террориста к мечети «Рамадан»

Накануне, 24 марта, председатель Духовного управления мусульман Башкирии Айнур Биргалин прокомментировал опубликованные рядом СМИ сведения о том, что убитый в прошлую субботу на Демской трассе уфимец Бекзотжон Мурзакаримов якобы ранее читал проповеди в столичной мечети «Рамадан».

Напомним, погибший мужчина подозреваемый в незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Он был убит спецназом ФСБ во время спецоперации.

Как сообщил Айнур Биргалин журналисту издания «КоммерсантЪ-Башкортостан», специально созданная комиссия с участием сотрудников прокуратуры, МВД, совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе Башкирии, а также администрации Советского района, выяснила, что убитый не имел никакого отношения к мечети и тем более точно там не преподавал.

- В мечети все проходят аттестацию, все имеют местные фамилии, все преимущественно являются жителями Уфы и Башкирии и, как правило, местные уроженцы. Заезжих никаких нет, - заявил Айнур Биргалин. - И вообще в целом в нашем духовном управлении состоят граждане, которые хорошо себя зарекомендовали.