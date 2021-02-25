В селе Башкирии, где произошла коммунальная авария, нашли замерзший труп женщины

В Альшеевском районе Башкирии в селе Шафраново в подвале одного из частных домой найден труп женщины. Тело погибшей было найдено в воде обледеневшим.

Как сообщает «Башинформ», женщине было 68 лет. По предварительным данным морозы вывели из строя систему отопления в доме, и местная жительница пыталась отогреть трубы самостоятельно. Правоохранительные органы выясняют причину и обстоятельства произошедшего. Напомним, накануне глава региона провел экстренное совещание из-за отключения водоснабжения в деревне Шафраново Альшеевского района, где из-за поломки насосного оборудования без доступа к воде осталось более 300 человек. Сегодня на место выехал министр ЖКХ Борис Беляев.

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