В Башкирии виновному в смертельном ДТП заменили условный срок на реальный

В Башкирии виновному в смертельном ДТП заменили условный срок на реальный

25 февраля , 13:39ПроисшествияКарина МамаеваФото: pixabay.com
В Бижбулякском районе Башкирии прокуратура добилась отмены условного срока в отношении 23-летнего виновника аварии, в которой погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что изначально суд приговорил водителя к 4 годам условного срока за нарушение ПДД и смерть трех человек. В результате лобового столкновения, которое произошло в августе 2019 года, скончались родители и их 14-летняя дочь. Еще двое детей, которые находились в машине, получили тяжелые травмы.

Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и подала апелляцию в Верховный суд. После рассмотрения материалов дела было решено изменить срок заключения с условного на реальный. Теперь виновник ДТП пробудет 3 года и 10 месяцев в колонии-поселении.

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