В Башкирии опрокинулся грузовик, перевозящий 23 тонны нефтепродуктов

Днем на трассе опрокинулся грузовой автомобиль «Ивеко», который перевозил 23 тонны нефтепродуктов. Авария произошла вблизи деревни Новопетровск. По предварительным данным, 58-летний водитель из Челябинской области не справился с управлением, в связи с чем грузовое авто занесло с последующим опрокидыванием. К счастью, нефтепродукты не разлились. В настоящее время на месте происшествия работают спецслужбы.