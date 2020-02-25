Во время карнавала в Германии легковой автомобиль въехал в колонну празднующих
Вчера, 17:15ПроисшествияФото: pxhere.com
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В городе Фолькмарзен водитель легкового автомобиля направил его прямо в шествие. Пострадали 30 человек, семеро в тяжелом состоянии.
Как сообщает полиция Фолькмарзена, за рулем находился 29-летний местный житель. В настоящее время ему оказывается медпомощь, так как он получил травмы во время инцидента, пишет rns.online.
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