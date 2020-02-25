В замерзшей реке Белой в Башкирии выловили неизвестный труп мужчины
Вчера, 13:21ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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В республике за минувшую неделю произошел один трагический случай на воде.
Об этом рассказали сегодня, 25 февраля, на ежедневном оперативном совещании в правительстве республики. Известно, что тело мужчины нашли в реке близ города Стерлитамака. Пока ничего не известно о том, кто этот мужчина и что именно с ним произошло - в ближайшее время этим займутся сотрудники правоохранительных органов.
Они проводят все необходимые следственные мероприятия.
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