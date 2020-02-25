В правительстве проведут «разбор полетов» после серии массовых ДТП в минувший уик-энд

Сегодня, 25 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сделал суровое замечание главе Госкомтранса РБ Тимуру Мухаметьянову, которые бодро отрапортовал о ситуации на дорогах в течение прошлой недели, протекавшей, по его мнению, вполне в штатном режиме.

Однако не далее как в минувшие выходные на трассе Самара-Уфа-Челябинск в сложных погодных условиях произошло десять аварий с участием 30 автомобилей, и об этом много писали СМИ. Грандиозная пробка растянулась на несколько километров. Судя по отзывам автомобилистов, дорога представляла собой сплошной каток. Чудом обошлось без жертв.

Тем не менее в ответ на упрек Радия Хабирова Тимур Мухаметьянов возразил, что причиной данных ДТП стало в основном превышение скорости автомобилистами до 120 и выше км/час, а дорожные условия здесь были вовсе не при чем.

- Не сводите всю работу только к чистке снега! - возмутился Радий Хабиров. - Вы должны были позаботиться заранее о профилактике, разместить предупреждающую информацию перед опасными участками, другие мер принять. Вы говорите, что не было ничего страшного, но я считаю, что это было настоящее ЧП.