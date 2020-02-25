В Башкирии ищут «настоящего фельдшера», спешившую к людям в условиях массового ДТП

Сегодня, 25 февраля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров поручил министру здравоохранения РБ Максиму Забелину выяснить данные фельдшера, которая в минувшие выходные самоотверженно повела себя во время массового ДТП на трассе Самара-Уфа-Челябинск.

Напомним, из-за сложных погодных условий на трассе произошло около десятка ДТП, в которых пострадали около 30 автомобилей. К счастью, обошлось без жертв.

— Я видел кадры, как фельдшер из машины «скорой помощи», которая, видимо, случайно оказалась на месте происшествия, ходила и спрашивала в каждой машине, нужна ли помощь. Вот это медицина! Вот это люди! Высший профессионализм врача, на мой взгляд! Не стала отсиживаться в машине, а пошла помогать людям! — заявил Радий Хабиров.