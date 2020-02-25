Пожар: из уфимской гостиницы эвакуировали 80 человек

Сегодня, 24 февраля, утром внезапно начался пожар в одной из уфимских гостиниц, расположенных по улице Златоустовской. На место происшествия экстренно выехали техника и личный состав, состоящий из 24-х человек МЧС по РБ. По данным ведомства, в тушении возгорания участвовали и другие службы города.