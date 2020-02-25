Фото: МЧС по РБ
Пожар: из уфимской гостиницы эвакуировали 80 человек
Вчера, 11:20Происшествия
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Огонь вспыхнул в отеле по улице Златоустовской, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сегодня, 24 февраля, утром внезапно начался пожар в одной из уфимских гостиниц, расположенных по улице Златоустовской. На место происшествия экстренно выехали техника и личный состав, состоящий из 24-х человек МЧС по РБ. По данным ведомства, в тушении возгорания участвовали и другие службы города.
Как стало известно позднее, центром пожара стал электрощит в подвале, воспламенившийся по неизвестной пока причине.
К счастью, в пожаре никто не пострадал. Все постояльцы гостиницы были эвакуированы сотрудниками организации еще до приезда спасателей.
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