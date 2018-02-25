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Три человека погибло в результате столкновения фуры и легковушки в Башкирии
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Три человека погибло в результате столкновения фуры и легковушки в Башкирии

Сегодня, 08:41Происшествия
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