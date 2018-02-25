Три человека погибло в результате столкновения фуры и легковушки в Башкирии

Три человека погибло в результате столкновения грузовика «Scania» и легковушки «Daewoo Nexia» в Башкирии. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД авария произошла в Туймазинском районе республики, причины случившегося выясняют дознаватели. На данный момент известно, что все трое погибших это пассажиры легковушки 23, 49 и 55 лет. 43-летний водитель «Daewoo» и 49-летний водитель грузовика не пострадали.