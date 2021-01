В Башкирии Туймазинский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несчастного случая, произошедшего на одной из баз отдыха. В ходе проверки предстоит выяснить, отвечали требованиям безопасности оказанные услуги.

Известно, что в конце декабря 2020 года на турбазе отдыхала 46-летняя женщина. При спуске с самодельной канатной дороги, расположенной в зоне отдыха, она сильно ударилась от дерева и от полученных травм, спустя дня, скончалась в больнице. Следователи допрашивают очевидцев и сотрудников турбазы, а также исследуют ту самую самодельную канатную дорогу. В ходе расследования действиям руководства и работников, ответственных за обеспечение безопасности на базе отдыха, будет дана правовая оценка.

