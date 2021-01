В Махачкале три человека, в том числе годовалый ребенок, погибли от отравления угарным газом.

Издание iz.ru сообщает, что еще один человек пострадал - ему оказали медицинскую помощь и госпитализировали. ЧП произошло утром двадцать пятого января. Среди погибших - мужчина двадцати пяти лет, женщина двадцати четырех лет и годовалый ребенок. Обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов и противопожарной службы.

