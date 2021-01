Следователи устанавливают обстоятельства пожара на заводе ПАО «Уфаоргсинтез»

В результате один человек скончался, еще один госпитализирован.

По данным СК России по республике Башкортостан около 19.20 часов 25 января 2021 года на территории завода ПАО «Уфаоргсинтез» в г. Уфе произошло возгорание двух ёмкостей с нефтепродуктами. В результате один человек скончался, еще один госпитализирован. - В настоящее время на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России совместно с сотрудниками полиции с целью организации комплекса неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, - говорится в сообщении ведомства. В настоящее время экстренные службы осуществляют ликвидацию последствий происшествия.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter