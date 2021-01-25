Следователи устанавливают обстоятельства пожара на заводе ПАО «Уфаоргсинтез»

По данным СК России по республике Башкортостан около 19.20 часов 25 января 2021 года на территории завода ПАО «Уфаоргсинтез» в г. Уфе произошло возгорание двух ёмкостей с нефтепродуктами. В результате один человек скончался, еще один госпитализирован.