Следователи устанавливают обстоятельства пожара на заводе ПАО «Уфаоргсинтез»

Следователи устанавливают обстоятельства пожара на заводе ПАО «Уфаоргсинтез»

Вчера, 22:24ПроисшествияТимур Алмаев
В результате один человек скончался, еще один госпитализирован.

По данным СК России по республике Башкортостан около 19.20 часов 25 января 2021 года на территории завода ПАО «Уфаоргсинтез» в г. Уфе произошло возгорание двух ёмкостей с нефтепродуктами. В результате один человек скончался, еще один госпитализирован.

- В настоящее время на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СК России совместно с сотрудниками полиции с целью организации комплекса неотложных следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время экстренные службы осуществляют ликвидацию последствий происшествия.

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