В Башкирии в страшном пожаре сгорел дом: погибли трое, включая четырехлетнего ребенка
Вчера, 22:35ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: mchs.gov.ru
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Трагедия произошла вечером в деревне Гумерово в Ишимбайском районе республики.
Подробности рассказали в пресс-службе МЧС по РБ. Сообщение о том, что в бревенчатом доме по ул. Центральная в Гумерово начался пожар, поступило еще в 17.03 25 января.
На место оперативно прибыли все экстренные службы, включая пожарных из села Петровское. На момент их прибытия пожар разгорелся на площади 40 кв.м. Заместитель начальника МЧС по РБ также выехал на место трагедии. С ним также прибыли дежурные психологи ведомства.
Сообщается о трех погибших в результате пожара, включая одного ребенка 4-х лет. Еще один ребенок трех лет находится с травмами в больнице Ишимбая.
На месте сейчас работают следователи, дознаватель МЧС России. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.
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