В Башкирии в лобовом столкновении пострадали люди
Сегодня, 11:59ПроисшествияМарат ГареевФото: Башинформ
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ДТП произошло вчера.
Вчера, 24 января 2019 года на трассе в Белорецком районе республики автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 31-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения. Причина: водитель не справился с управлением. Об этом сообщает «Башинформ».
На встречной полосе в этот момент ехал автомобиль ВАЗ-2107, которым управлял 22-летний мужчина. Произошло лобовое столкновение.
В результате аварии две пассажирки первого автомобиля, женщины 50 и 38 лет получили серьезные травмы, им пришлось обратиться за помощью к врачам.
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