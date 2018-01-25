В Уфе грабителя парикмахерской вычислили по волосам после его стрижки

Мужчина требовал деньги, угрожая работникам парикмахерской нанести травмы другому клиенту.

Ранее судимый 40-летний житель Белебея ограбил одну из парикмахерских в Советском районе Уфы, забрав 11 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Мужчину постригли в парикмахерской, он встал с кресла, схватил какой-то предмет и приставил его к горлу клиента за соседним креслом, потребовав отдать все деньги. Сотрудники парикмахерской отдали всю наличность, и грабитель скрылся.

Эксперты-криминалисты изъяли с места происшествия волосы злоумышленника, выделили генотип и установили личность подозреваемого.