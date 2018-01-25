В Башкирии осудят хакеров, похитивших 8 млн у почтамта

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Молодые люди перевели деньги на свои мобильные телефоны.
Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Казани и 34-летнего пермяка.
По данным следствия в 2015 году молодые люди взломали один из компьютеров Туймазинского почтамта, после чего перевели 8 миллионов рублей на счета мобильных телефонов, и обналичили их.
Мужчин будут судить по статье 159.6 (мошенничество в сфере компьютерных технологий, особо крупном размере). В случае, если суд сочтёт доводы гособвинителя достаточными, им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
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