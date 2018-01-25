В Башкирии осудят хакеров, похитивших 8 млн у почтамта

Молодые люди перевели деньги на свои мобильные телефоны.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Казани и 34-летнего пермяка.

По данным следствия в 2015 году молодые люди взломали один из компьютеров Туймазинского почтамта, после чего перевели 8 миллионов рублей на счета мобильных телефонов, и обналичили их.