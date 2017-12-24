В Уфе двое молодых парней угнали у таксиста его машину, пока он спал

ЧП произошло в Черниковке ночью.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, легковушку угнали ночью 24 декабря. 41-летний таксист решил выпить с малознакомыми ему 19-летними уфимцами. Позже он признался, что это были приятели его сожительницы.

«Около пяти утра владелец «Рено Логан» пошел спать. Молодые люди, воспользовались беспечностью хозяина, взяли ключи от автомобиля и, дождавшись, когда он крепко уснет, угнали его новенькую иномарку», — рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Когда мужчина проснулся, то обнаружил, что его «Рено Логана» нет. Позже выяснилось, что парни, покатавшись, оставили его в сугробе на улице Интернациональной. Возбуждено уголовное дело.