В Уфе чиновники утилизируют затопленные судна на реке Белой
Сегодня, 11:32ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Судна не использовались по назначению и загрязняли реку.
70-метровая баржа, основание плавучего крана и два дебаркадера на реке Белая в Уфе находились в затопленном и полузатопленном состоянии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Полуразрушенные бесхозные судна не могли использоваться по назначению и загрязняли реку.
Природоохранный прокурор потребовал от администрации города организовать подъем и утилизацию промышленных отходов в судебном порядке. Октябрьский суд доводы прокуратуры удовлетворил.
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