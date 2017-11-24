В Уфе чиновники утилизируют затопленные судна на реке Белой

Судна не использовались по назначению и загрязняли реку.

70-метровая баржа, основание плавучего крана и два дебаркадера на реке Белая в Уфе находились в затопленном и полузатопленном состоянии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Полуразрушенные бесхозные судна не могли использоваться по назначению и загрязняли реку.