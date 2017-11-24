В Башкирии женщина умерла после отказа врачей принять её в больнице
Сегодня, 15:48ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: Сообщество БашДТП
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
25-летняя женщина попала в ДТП.
25-летняя женщина возвращалась из районного центра села Новобелокатай в село Ургала Белокатайского района на попутном транспорте, который попал в ДТП, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В результате аварии женщина получила тяжелые травмы.
Пострадавшую на скорой доставили в больницу, где по обращению родственников ее отказались принимать и направили в больницу села Месягутово Дуванского района. По пути в больницу 25-летняя женщина скончалась.
Следователи организовали доследственную проверку. Действиям медработников, отказавшихся принимать пострадавшую, дадут правовую оценку. По результатам примут соответствующее процессуальное решение.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей