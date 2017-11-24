В Башкирии женщина умерла после отказа врачей принять её в больнице

25-летняя женщина попала в ДТП.

25-летняя женщина возвращалась из районного центра села Новобелокатай в село Ургала Белокатайского района на попутном транспорте, который попал в ДТП, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В результате аварии женщина получила тяжелые травмы.

Пострадавшую на скорой доставили в больницу, где по обращению родственников ее отказались принимать и направили в больницу села Месягутово Дуванского района. По пути в больницу 25-летняя женщина скончалась.