В Башкирии 21-летний водитель «Lada Priora» сбил женщину

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Женщина переходила дорогу в неустановленном месте.
23 ноября в Мелеузе в седьмом часу вечера 21-летний молодой человек за рулем «Lada Priora» наехал на пешехода, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
27-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП гражданку с травмами доставили в больницу.
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