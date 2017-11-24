В Башкирии 21-летний водитель «Lada Priora» сбил женщину

Женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

23 ноября в Мелеузе в седьмом часу вечера 21-летний молодой человек за рулем «Lada Priora» наехал на пешехода, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.