Пассажиры, пострадавшие в ДТП с маршруткой в Уфе, получат страховые выплаты

По закону они могут рассчитывать на страховые выплаты до 2 млн рублей.

Пассажиры ДТП с маршруткой, которое произошло 22 ноября в уфимском микрорайоне Шакша, могут рассчитывать на страховые выплаты в сумме до 2 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Об этом заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. По его данным, страховая компания подтвердила наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если ДТП будет признано страховым случаем.

Напомним, 22 ноября на трассе Уфа-Шакша маршрутная «Газель», следовавшая по маршруту № 221, столкнулась с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров.

- Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшие должны написать заявление в страховую компанию, - уточнил Игорь Юргенс. - Размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности.

Видео