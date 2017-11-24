Пассажиры, пострадавшие в ДТП с маршруткой в Уфе, получат страховые выплаты
Пассажиры ДТП с маршруткой, которое произошло 22 ноября в уфимском микрорайоне Шакша, могут рассчитывать на страховые выплаты в сумме до 2 млн рублей в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Об этом заявил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. По его данным, страховая компания подтвердила наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если ДТП будет признано страховым случаем.
Напомним, 22 ноября на трассе Уфа-Шакша маршрутная «Газель», следовавшая по маршруту № 221, столкнулась с автомобилем Nissan. В результате ДТП пострадали шесть пассажиров.
- Чтобы получить страховые выплаты, пострадавшие должны написать заявление в страховую компанию, - уточнил Игорь Юргенс. - Размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат. При этом размеры выплат зависят от вида травмы и степени её сложности.
Игорь Юргенс пояснил, что, например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тыс. рублей, за переломы конечностей – от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тыс. рублей. За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн рублей.