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Пассажиры, пострадавшие в ДТП с маршруткой в Уфе, получат страховые выплаты
Сюжеты:
Власть без цензурыБолеем за нашихГод Экологии
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
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Пассажиры, пострадавшие в ДТП с маршруткой в Уфе, получат страховые выплаты

Сегодня, 15:50ПроисшествияТатьяна МайороваФото: группа "БашДТП"
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