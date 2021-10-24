Тревожные цифры: с начала года в пожарах погиб 191 житель Башкирии

Тревожные цифры: с начала года в пожарах погиб 191 житель Башкирии
Тревожные цифры: с начала года в пожарах погиб 191 житель Башкирии
Вчера, 17:12ПроисшествияАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Если количество пожаров в этом году ниже прошлогоднего показателя, то количество смертельных случаев в пожарах уже сейчас выросло до 191. Одной из главных причин специалисты называют увеличение групповой гибели — от двух и больше человек.

С начала 2021 года при пожарах погиб 191 житель Башкирии. Об этом сообщил начальник отдела надзорной деятельности по Уфе ГУ МЧС РФ по РБ Айнур Акчурин в эфире БСТ.

— По пожарам идет снижение — 8875 случаев, в прошлом году было зарегистрировано 9365 пожаров. Погиб 191 человек, в прошлом году — 163.

Примерно треть от погибших в этом году составляют пенсионеры (73 из 191). Также увеличилась и детская смертность — если в прошлом году в пожарах погибло 6 детей, то в этом году их уже 13. По словам Айнура Акчурина, одна из причин роста смертности — увеличение «групповой гибели от двух человек и больше».

По статистике, одной из основных причин пожаров в частных жилых домах становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования, сжигание мусора без соблюдения правил. Во избежание пожаров МЧС советует не копить на дворовом участке мусор, — рядом с домом поставить бочку с водой, не доверять подключение дачи к электролинии сомнительным личностям, газовые баллоны хранить и использовать вне дома, на расстоянии не менее 5 метров до жилых помещений, для сауны использовать только заводские печи с автозащитой и отключением после 8 часов работы или при нагревании до 110 градусов.

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