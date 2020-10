В Башкирии за минувшие сутки произошло два пожара со смертельным исходом. В городе Туймазы на улице Островского произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома.

На место в срочном порядке выехали сотрудники МЧС Башкирии и другие экстренные службы. Внутри помещения находилась 40-летняя женщина. Спасатели помогли ей выйти на улицу. Пострадавшую госпитализировали в больницу, однако по дороге туда, в карете скорой помощи, она скончалась. Еще одна трагедия произошла в деревне Сабаева Буздякского района. По приезду спасатели увидели горящую бревенчатую баню и сарай. Пожарные потушили огонь. В ходе разбора конструкций было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter