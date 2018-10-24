В Уфе водителя насмерть раздавил его же большегруз «Scania»
Сегодня, 11:01ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Мужчин остановился, чтобы отремонтировать грузовик, когда тот неожиданно тронулся с места.
23 октября днем в Уфе на улице Свободы произошел жуткий случай с водителем грузовика, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
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45-летний уфимец, управляя грузовиком «Scania», остановился из-за поломки транспортного средства. В то время пока он проводил ремонтные работы грузовик скатился на самого водителя. Водитель скончался на месте происшествия.
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