В Уфе водителя насмерть раздавил его же большегруз «Scania»

23 октября днем в Уфе на улице Свободы произошел жуткий случай с водителем грузовика, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

45-летний уфимец, управляя грузовиком «Scania», остановился из-за поломки транспортного средства. В то время пока он проводил ремонтные работы грузовик скатился на самого водителя. Водитель скончался на месте происшествия.