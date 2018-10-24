В Башкирии отец 4 года скрывал надругательство над 11-летней дочерью

Девочка рассказала о насилии отца только через четыре года.

Сейчас 40-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.