В Башкирии отец 4 года скрывал надругательство над 11-летней дочерью
Сегодня, 13:26ПроисшествияРустэм БашкирцевФото: bash.news
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Мечетлинском районе в селе Большеустьикинское отец совершил преступление против половой неприкосновенности 11-летней девочки в 2014 году, сообщает «Башньюс».
Девочка рассказала о насилии отца только через четыре года.
Сейчас 40-летний мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей