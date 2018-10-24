Двух уфимцев удалось спасти из горящего подвала

Накануне поступила информация о возгорании в подвале дома на улице Лесной проезд в Уфе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Оказалось, что горит мусор на площади 1 квадратный метр в подвальном помещении жилого многоквартирного дома.

В ходе тушения пожара из огня спасли двух человек, один из которых пострадал. С отравлением угарным газом мужчина госпитализирован в токсикологическое отделение ГКБ № 21.